Moni pesee hampaansa väärin ja sillä voi olla kauaskantoisia seurauksia – ethän tee näitä virheitä?

Miksi hampaita pitää pestä?

– Se on vain osittain totta. On paljon tärkeämpää poistaa bakteerit hampaista, Hirschfeld toteaa.

Parhaat tyylit pestä hampaat

Toinen hyvä tyyli puhdistaa hampaat on "muokattu Stillman", joka on käytännössä samanlainen kuin "Bass", mutta siinä pyyhkäistään ajoittain harjalla poispäin ienrajasta. Ikään kuin lakaistaan bakteerit mäelle.

Puhdista koko suu päivittäin

Terveyskirjaston mukaan kielen pinnalla oleva valkoinen kate on samaa bakteeripeitettä kuin hampaissa. Katteinen kieli on usein syynä pahanhajuiseen hengitykseen. Silloin on Terveyskirjaston mukaan perusteltua puhdistaa hampaiden lisäksi myös kieli. Kieltä voi puhdistaa myös silloin, jos syljeneritys on vähäistä, sillä kuivassa suussa mikrobit pääsevät lisääntymään nopeasti.