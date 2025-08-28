Hiuksista hammastahnaa? Uusi tutkimus esittää ratkaisua hammaskiilteen korjaamiselle

Hammastahnaa hiuksista? Tutkimus ehdottaa uudenlaista ratkaisua hammaskiilteen korjaamiselle.

Hiuksista tehty hammastahna voi auttaa korjaamaan vahingoittuneita hampaita, tutkijat sanovat.

Lontoon King’s College -yliopiston tutkijat löysivät hiuksista löytyvästä proteiinista, keratiinista, hampaiden kiillettä ja rappeutumista korjaavia vaikutuksia.

Tutkimus paljasti, että keratiini tuottaa suojaavan kerroksen, joka jäljittelee luonnollisen hammaskiilteen rakennetta ja toimintaa, kun se joutuu kosketuksiin syljen mineraalien kanssa.

– Keratiini tarjoaa mullistavan vaihtoehdon nykyisille hammashoidoille, sanoo tutkimuksessa mukana ollut tohtoritutkija Sara Gamea tutkimusartikkelissa.

Ympäristöystävällisempi vaihtoehto nykyiselle teknologialle

Tämä teknologia jäljittelee luonnollisia prosesseja, ja koostuu ympäristöystävällisestä biomateriaalista.

– Keratiinia voidaan tuottaa kestävästi biologisista jätteistä, kuten ihosta ja hiuksista, ja teknologia myös vähentää tarvetta perinteisille muovihartseille, joita käytetään yleisesti hammashoidossa ja jotka ovat myrkyllisiä ja vähemmän kestäviä, Gamea sanoo.

Advanced Healthcare Materials -lehdessä julkaistussa tutkimuksessaan tutkijat uuttivat keratiinia villasta.

Keratiini jäljittelee hammaskiilteen rakennetta

Tutkijat havaitsivat, että kun keratiinia levitetään hampaan pinnalle, ja se joutuu kosketuksiin syljen luonnollisesti sisältämien mineraalien kanssa, se muodostaa hyvin järjestäytyneen, kiteisen rakenteen, joka jäljittelee luonnollisen hammaskiilteen rakennetta ja toimintaa.

Tutkijoiden mukaan tämä rakenne jatkaa kalsium- ja fosfaatti-ionien sitomista, mikä johtaa suojaavan hammaskiilteen kaltaisen kerroksen muodostumiseen hampaan ympärille.

"Kun se on menetetty, se on mennyttä ikuisesti"

Hapan ruoka ja juomat, huono suuhygienia ja ikääntyminen vaikuttavat kaikki hammaskiilteen kulumiseen ja hampaiden reikiintymiseen, mikä johtaa hampaiden herkistymiseen, kipuun ja lopulta hampaiden menetykseen.

– Toisin kuin luut ja hiukset, hammaskiille ei uusiudu, vaan kun se on menetetty, se on mennyttä ikuisesti, sanoo tutkimuksessa mukana ollut hammasprotetiikan tohtori Sherif Elshrkawy tutkimusartikkelissa.

– Olemme astumassa jännittävään aikakauteen, jossa bioteknologia mahdollistaa paitsi oireiden hoidon, myös biologisten toimintojen palauttamisen kehon omilla materiaaleilla. Jatkokehityksen ja oikeiden teollisuusyhteistyökumppanuuksien avulla voimme pian kasvattaa vahvempia ja terveempiä hymyjä niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin hiuksista, hän sanoo.

Lähde: BBC