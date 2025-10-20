Hammaslääkärin mukaan hampaiden lankaamisen tärkeyttä ei vieläkään täysin ymmärretä, yleensä se myös tehdään väärin.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2023.

Tiktokissa kansaa suuhygienian saloista valistava hammaslääkäri Sakari Ebeling Ebeling hammaslääkärit -klinikalta kertoo, ettei hammaslangan käyttö ole edelleenkään itsestään selvä rutiini suurelle osalle ihmisistä, vaikka terveen suun ja terveen kehon yhteydestä on puhuttu jo kauan.

Ientulehdus ja edennyt ientulehdus eli parodontiitti johtuvat hampaiden pinnoille kertyneestä plakista.

Tulehdus helpottuu hampaiden huolellisella harjauksella ja lankauksella, mutta jos tulehdusta ei hoida, etenee se parodontiitiksi, joka vaikuttaa terveyteen, kertoo Duodecim.

– Hammasharjalla saa putsattua vain kolme pintaa hampaan viidestä pinnasta eli kontaktipinnat jäävät putsaamatta harjalla kokonaan. Usein reiät tulevat juuri hampaiden välisille kontaktipinnoille, jonne harja ei osu, Ebeling muistuttaa.

Mitä parodontiitti voi aiheuttaa? Juttu jatkuu videon alla.

8:43 Vuotavatko ikenet verta? Kansansairaus parodontiitti lisää sydäninfarktin ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

Hampaiden huolellinen puhdistus ei ole mikään vähäpätöinen juttu terveyden kannalta, sillä parodontiitissa suun haitalliset bakteerit leviävät muualle elimistöön verenkierron ja syljen välityksellä ja ne ylläpitävät kehossa lievää tulehdusta, joka on yhdistetty useisiin eri sairauksiin.

– Pitkälle edennyt parodontiitti vastaa kämmenen kokoista märkivää haavaa, kertoo Ebeling tulehduksen vakavuuden mittakaavasta.

Tutkimusten mukaan parodontiitti on yhteydessä muun muassa diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, kohonneeseen verenpaineeseen, keukokuumeeseen ja dementiaan. Lisäksi sen epäillään olevan yhteydessä jopa 57 eri sairauteen tai vaivaan useiden eri käynnissä olevien tutkimusten mukaan, kertoo Duodecim.

Käytätkö hammaslankaa oikein?

Hampaiden lankaaminenkaan ei pelasta parodontiitilta tai lievemmiltä ientulehduksilta, jos sen tekee väärin.

– Sanoisin, että 90 prosentilla on parantamisen varaa siinä, että käyttää hammaslankaa ja että käyttää sitä vielä oikein, Ebeling sanoo.

– Tekniikka on melkein kaikilla väärä, jos sitä ei ole kädestä pitäen joskus neuvottu.

Ebelingin mukaan hammaslangan täytyy käydä kunnolla ikenen alla. Se, että hammaslangan ujuttaa hampaiden väliin ja pois sieltä, ei riitä.

– Langan on käytävä molemmissa ientaskuissa, eikä lankaamista tule lopettaa, jos ikenistä alkaa vuotamaan verta. Moni pelästyy verenvuotoa ja lopettaa lankauksen siihen, mutta silloin sitä tulee juuri jatkaa, jotta alueen saa puhtaaksi ja tulehdus pääsee paranemaan. Kun tulehdus paranee, verenvuoto loppuu.

– Mikäli verenvuoto jatkuu säännöllisestä hammasvälien puhdistamisesta huolimatta, on hammaskiveä kertynyt jo niin paljon, ettei tulehdusta enää kotikonstein saa hoidettua. Silloin on käytävä hammaskiven poistossa.

Osittaislähde: Duodecim