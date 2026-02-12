Syyriassa suurin osa vierastaistelijoiden perheistä on paennut al-Holin leiriltä maan koillisosassa, kertovat uutistoimisto AFP:n humanitaariset lähteet.

Al-holin eirillä on pidetty epäiltyjen terroristijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä, ja siellä on ollut myös suomalaisia.

Suomen ulkoministeriön tietojen mukaan suomalaiset naiset ja lapset ovat lähteneet leiriltä. Ministeriöllä ei ole tiedossa, minne suomalaiset ovat menneet tai miksi he ovat lähteneet.

Leirillä on ollut kymmenkunta Suomen kansalaista, joista suurin osa on lapsia. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi MTV Uutisille viime viikolla, että suomalaiset olivat yhä leirillä.

– Suomalaiset mitä todennäköisimmin ovat siellä edelleen. Sellainen vahva käsitys meillä on, Tanner sanoi tuolloin.

Lue myös juttu tammikuulta: Al-Holin leiriä ei enää vartioida: Vankeja pakeni

Syyrian hallinto vartioi

Leiriä vartioivat aiemmin kurdijoukot, mutta viime kuussa Syyrian hallinnon joukot saapuivat leirille.

Yksi AFP:lle puhunut lähde sanoo, että leirillä olisi ollut viime lauantaista lähtien enintään 20 perhettä, kun taas toisen lähteen mukaan leirin ulkomaalaisperheiden osio oli käytännössä tyhjä.

Silminnäkijä on kertonut AFP:lle nähneensä, kuinka aseistetut miehet veivät leiriltä hunnutettuja naisia pois ajoneuvoilla. Silminnäkijän mukaan osa aseistetuista miehistä näytti ulkomaalaisilta.

Leirillä ollut noin 24 000 ihmistä

Leirillä on asunut noin 24 000 ihmistä, enimmäkseen naisia ja lapsia. Siellä on ollut noin 15 000 syyrialaista ja useita tuhansia irakilaisia. Lisäksi leirillä on ollut noin 6 000 muiden maiden kansalaista yhteensä noin 40 eri maasta.

Kurdijoukot vetäytyivät leiriltä tammikuun puolivälin jälkeen. Vetäytymisen jälkeen kurdijoukot syyttivät kansainvälistä yhteisöä piittaamattomuudesta Isisin kasvaneesta uhasta.

Kurdijoukkojen vetäytymistä edelsivät taistelut, joita käytiin kurdien SDF-joukkojen ja Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaata tukevien joukkojen välillä.

Yhdysvallat on aiemmin tukenut kurdijoukkoja, mutta on nyt al-Sharaan tukena.

Uutista päivitetään.