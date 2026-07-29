Hyvinkään maanantaisessa lentoturmassa kuoli 71-vuotias mies ja loukkaantui vakavasti 48-vuotias mies.

Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta.



Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli seitsemänkymppinen mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti.



Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen.



Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä.