Perheineen puoliksi Helsingissä ja puoliksi Dublinissa asuneen Glen Hansardin piti esiintyä Suomessa syksyllä.

Oscar-palkittu irlantilaismuusikko Glen Hansard on kuollut moottoripyöräonnettomuudessa Dublinissa. Asiasta uutisoivat lukuisat brittimediat, muun muassa BBC.

56-vuotiaana kuollut Hansard, 56, tunnettiin rock-yhtye The Framesin keulahahmona, sooloartistina sekä The Swell Season -duon toisena osapuolena.

Irlantilaismuusikko oli naimisissa suomalaisrunoilija Maire Saaritsan kanssa. Parille syntyi vuonna 2022 poika. Perhe asui sekä Helsingissä että Dublinissa.

Glen Hansard esiintyi elokuvassa The Commitments (1991) sekä vuonna 2007 ensi-iltansa saaneessa Once-elokuvassa, josta hän voitti vuonna 2008 Oscar-palkinnon parhaasta alkuperäiskappaleesta kirjoittamallaan Falling Slowly -laululla.

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Hansard syntyi Dublinissa vuonna 1970 ja soitti katumuusikkona kaupungin kaduilla ennen kuin sai The Commitments -elokuvaroolia.

Onnettomuus tapahtui Lower Roadilla Lucanissa Dublinin länsipuolella. Hälytys onnettomuudesta annettiin aamuyöllä noin kello 4.30 paikallista aikaa.

Glen Hansard julkaisi urallaan useita sooloalbumeja. Didn’t He Ramble -albumista hän oli ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi vuonna 2016 parhaan folk-albumin kategoriassa.

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Hansard tunnettiin parhaiten roolistaan Once-elokuvassa, jossa hän näytteli tšekkiläisen muusikon Markéta Irglován rinnalla.

Kaksikko esitti elokuvassa Dublinissa kadulla tapaavia muusikoita, joiden välille syntyy vahva luova kumppanuus ja he esittävät yhdessä kirjoittamiaan kappaleita The Swell Season -nimellä.