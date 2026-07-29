Kavinsky oli kuollessaan 50-vuotias.
Ranskalainen DJ ja elektropop-muusikko Kavinsky, oikealta nimeltään Vincent Belorgey, on kuollut, kertoo uutistoimisto Reuters. Pariisin syyttäjänviraston mukaan muusikko löydettiin kuolleena kotoaan Pariisissa, Ranskassa.
Kavinsky oli kuollessaan 50-vuotias.
Syyttäjän mukaan kuolemansyyn selvittämiseksi on käynnistetty tutkinta. Ensihoito ei havainnut kuolinpaikalla epäilyttäviä seikkoja.
Kavinsky esiintyi Pariisin olympialaisten päättäjäisissä kesällä 2024. Hänen kappaleensa Nightcall tuli tunnetuksi Ryan Goslingin tähdittämästä Drive-elokuvasta.