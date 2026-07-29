F1-sarjan on tehtävä päätökset kisakalenterin loppuun sijoitetuista Qatarin ja Abu Dhabin kisoista syyskuun puoleenväliin mennessä, sanoo toimitusjohtaja Stefano Domenicali.

Formula 1 joutui perumaan huhtikuulle suunnitellut Bahrainin ja Saudi-Arabian osakilpailut Lähi-idässä riehuvan sodan takia. Persianlahdelle on suunniteltu loppuvuoteen vielä kaksi GP:tä lisää.

Aiemmin tällä viikolla F1 teki jo päätöksen Bahrainin osakilpailun ajamisesta lokakuussa Malesian Sepangin radalla. Toiseksi korvaavaksi kisanäyttämöksi on tarjolla vahvimmin Italian Imola.

Kansainvälinen autoliitto FIA päätti jo kestävyysautojen WEC-sarjan Qatarin ja Bahrainin kisojen siirtämisestä Katalonian Barcelonaan ja Italian Monzaan.

Nyt myös F1-sarjan on tehtävä päätöksiä marraskuun lopussa kalenteriin merkitystä Qatarin kisasta ja joulukuun puolella odottavasta Abu Dhabin päätösviikonlopusta.

Takaraja tälle on syyskuun puolivälissä.

– Otamme maksimiajan nähdäksemme, miten tilanne kehittyy, ja teemme päätökseen oikeaan aikaan, F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali kommentoi.

– Tällä hetkellä Qatarin ja Abu Dhabin kisat ovat varmistettuja, ja itse asiassa loppuunmyytyjä. Jos niitä ei ole mahdollista ajaa, kausi ajetaan loppuun Euroopassa, koska emme voi mennä muualle, Domenicali lisäsi.

Euroopassa ei ole ajettu F1-historian aikana ainuttakaan osakilpailua marras- tai joulukuussa. Domenicalin mukaan kahden kisan ajaminen esimerkiksi Las Vegasissa ei ole mahdollista.