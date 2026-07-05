Poikkeuksellisen avoimessa dokumentissa suomalaismiehet kertovat elämästään ison peniksen kanssa. Seksivaikeuksia, sopimattomia kondomeja ja vaatteita, häpeää ja pelkoa kiusaamisesta.

Dokumentaristi Jere Silfstén uppoutuu aiheeseen, josta usein vitsaillaan, mutta johon liittyy monia ihmissuhteisiin ja arkeen vaikuttavia haittoja.

23:00 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.