Tiukat työhousut aiheuttavat monialayrittäjä "Mikelle" päänvaivaa.
Kookas penis voi aiheuttaa kantajalleen erilaisia arjen haasteita. Yksi jokapäiväinen haaste piilee oikeanlaisten vaatteiden löytämisessä.
Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa tavattu monialayrittäjä, lempinimeltään "Mike", kamppailee oikeanlaisten työhousujen valinnassa.
Kooltaan muuten oikeat housut saavat aikaan sen, että kookas penis pullottaa etualalla kiusallisesti.
– Häiritsevää on, jos menee asiakkaan tykö. Se on vähän semmoinen kysymysmerkin alainen, että se vehje paistaa sieltä. Niin sanotusti ahtautta, Mike kuvailee.
Dokumentissa Mike pukee työhousut ylleen ja esittelee niitä toimittaja Jere Silfstenille.
– Ja toi kaikki tossa on sun penistä? Silfsten kysyy.
Mike esittelee työhousujaan dokumentissa toimittaja Jere Silfstenille.MTV
– Siinä vaan miettii aina sitä, että mitä asiakas ajattelee, Mike sanoo.
Seksuaaliterapeutti Essi Siljoranta muistuttaa, että pukeutumiseen liittyvät haasteet voivat olla niistä kärsivälle todellinen ongelma.
– Se on tavallaan läsnä joka päivä, kun valitset vaatteita tai etsit vaatteita ja olet ihmisten ilmoilla. Tavallaan pieneltä kuulostava ongelma voi olla itselle tosi iso, Siljoranta kertoo dokumentissa.