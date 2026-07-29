Republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaiset kokosivat valtiojohtajia Yhdysvaltoihin.
Yhdysvaltain vaikutusvaltaisen senaattorin Lindsey Grahamin hautajaiset kokosivat tiistaina Washingtoniin poikkeuksellisen joukon maailman johtajia.
Tilaisuus nousi kansainvälisen huomion keskipisteeksi, kun paikalle saapuivat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sekä Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Päivästä muodostui samalla ikään kuin huippukokous, sillä Trump tapasi muun muassa Zelenskyin ja Netanjahun Valkoisessa talossa.
MTV Uutiset välitti Grahamin hautajaiset suorana lähetyksenä tiistaina 28. heinäkuuta.
Kokosimme yhteen yksityiskohtia tilaisuudesta, jotka varastivat huomion.
1. Nukahtamaisillaan oleva Trump
Suoran lähetyksen aikana Reutersin kamerat osoittivat pitkiä aikoja eturivissä istuvaan presidentti Trumpiin.
Muistotilaisuudessa puhujina nähtiin presidentin lisäksi muun muassa Grahamin lähipiiriä ja Fox Newsin juontaja Sean Hannity.
Pitkään kestänyt tilaisuus sai Trumpin melkein nukahtamaan useaan kertaan.