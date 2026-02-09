Alppihiihtäjä Erika Pykäläinen joutuu vetäytymään Milano-Cortinan olympialaisista polvivamman takia, Suomen olympiakomitea tiedottaa. Suomi ei osallistu naisten alppihiihdon joukkueyhdistettyyn.
Pykäläinen loukkasi polvensa kaaduttuaan Eurooppa-cupin suurpujottelussa Saksassa. Olympiakylän sairaalassa tehdyt jatkotutkimukset paljastivat polven eturistisidevaurion, joka vaatii leikkaushoitoa. Näin Pykäläisen kausi on ohi.
Pykäläinen oli ilmoitettu olympialaisten suurpujotteluun sekä super-g:hen.
Samalla Olympiakomitea tiedotti vetävänsä Suomen joukkueen pois naisten alppihiihdon joukkueyhdistetystä. Siihen oli nimetty Rosa Pohjolainen ja Silja Koskinen.
– Alppilajien tiiviin kilpailukokonaisuuden ja vaativien olosuhteiden vuoksi valmennusjohto on katsonut kokonaiskuormituksen kannalta paremmaksi, että naiset keskittyvät täysillä henkilökohtaisiin päälajeihinsa, naisten maajoukkueen päävalmentaja Johanna Tikkanen kertoo tiedotteessa.
Pohjolainen kilpailee vielä super-g:ssä ja pujottelussa, Koskinen vain pujottelussa.