Riemu repesi Norjassa – tylyä piikittelyä Ruotsille: "Isoveli"

– Yksi kaikkien aikojen suurimmista norjalaisissa jääkiekkosaavutuksista. Tähtiä täynnä oleva Ruotsi joutuu yksinkertaisesti norjalaisten nuorten ja muutaman vanhemman kokeneen pelaajan nujertamaksi. Nyt puolivälieräunelma elää vahvasti. Norjalainen jääkiekko ei siis ollutkaan kuollut, Norjan TV2:n asiantuntija Erik Follestad totesi.

– Tämä on hulluinta, missä olen ollut mukana jääkiekkourani aikana. Tämä on virstanpylväs norjalaisessa jääkiekossa. Emme enää katso tämän jälkeen taaksepäin, Norjan Viaplayn asiantuntija Ole-Eskild Dahlström sanoi VG:n mukaan.

Yksi ylivoima ja kaksi alivoimamaalia johdattivat Norjan yhden sen kiekkohistorian suurimpaan voittoon. Samalla Norja syöksi Ruotsin tilanteeseen, jossa se voi jäädä ulos pudotuspeleistä. NRK kuvaili tapahtunutta hulluksi seikkailuksi ja myös monet muut ovat innostuneet hehkuttamaan Norjan voittoa.

– Minulla ei ole sanoja. Alan melkein itkemään. Tämä on suurinta, mitä olen kokenut. Tämä ei ole mikään elokuva tai keksitty tarina. Olemme parhaita, Klem sanoi lehden mukaan.

– Nyt me olemme isoveli, eikö niin? Ensi kertaan asti olemme isoveli. Se on todella hauskaa, Steen sanoi.

Ruotsi on tappion myötä lohkossa viidentenä ja sillä on enää jäljellä ottelu Slovakiaa vastaan. Voittokaan siitä ei välttämättä riitä. Norja on pisteen edellä neljäntenä ja tällä hetkellä kiinni pudotuspelipaikassa. Sillä on jäljellä ottelut Tshekkiä ja Tanskaa vastaan.