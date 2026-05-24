Norjalaiset ottivat ilon irti, kun sen maajoukkue päihitti Ruotsin jääkiekon miesten MM-kilpailuissa ensimmäistä kertaa varsinaisella peliajalla. Esiin nousi muun muassa se, että Norja olisi nyt Ruotsin isoveli.
Yksi ylivoima ja kaksi alivoimamaalia johdattivat Norjan yhden sen kiekkohistorian suurimpaan voittoon. Samalla Norja syöksi Ruotsin tilanteeseen, jossa se voi jäädä ulos pudotuspeleistä. NRK kuvaili tapahtunutta hulluksi seikkailuksi ja myös monet muut ovat innostuneet hehkuttamaan Norjan voittoa.
– Tämä on hulluinta, missä olen ollut mukana jääkiekkourani aikana. Tämä on virstanpylväs norjalaisessa jääkiekossa. Emme enää katso tämän jälkeen taaksepäin, Norjan Viaplayn asiantuntija Ole-Eskild Dahlström sanoi VG:n mukaan.
– Yksi kaikkien aikojen suurimmista norjalaisissa jääkiekkosaavutuksista. Tähtiä täynnä oleva Ruotsi joutuu yksinkertaisesti norjalaisten nuorten ja muutaman vanhemman kokeneen pelaajan nujertamaksi. Nyt puolivälieräunelma elää vahvasti. Norjalainen jääkiekko ei siis ollutkaan kuollut, Norjan TV2:n asiantuntija Erik Follestad totesi.