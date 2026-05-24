Näin Ruotsissa reagoitiin historialliseen MM-jättikatastrofiin: "V***t pienistä marginaaleista"

Ruotsi hävisi Norjalle maalein 2-3.

Julkaistu 57 minuuttia sitten

Feliks Heikkinen feliks.heikkinen@mtv.fi feliksheikkinen

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue hävisi lauantaina MM-kisojen alkulohkon ottelussa Norjalle maalein 2-3. MM-katastrofi otettiin raivokkaasti vastaan Ruotsissa. Norja voitti nyt ensimmäistä kertaa koskaan varsinaisella peliajalla Ruotsin.

Ruotsin tappio merkitsi sitä, että se voi jäädä ulos pudotuspeleistä. Sillä on kasassa nyt yhdeksän pistettä ja vain yksi ottelu jäljellä. Ruotsi on lohkossa viidentenä pisteen perässä Norjaa, jolla on pelattavaan kaksi ottelua. Lohkon kolmantena on Slovakia, jolla on kaksi pistettä enemmän kuin Ruotsilla. Slovakialla on myös jäljellä kaksi ottelua, joista viimeisessä se kohtaa Ruotsin. Norja siirtyi ottelussa ensimmäisessä erässä kohtoon Noah Steenin ylivoimamaalilla. Ruotsi nousi ottelussa kahdesti tasoihin, mutta Norjan tekemää kaksi alivoimamaalia siivittivät sen voittoon. Ruotsin Viaplayn asiantuntijat eivät katsoneet hyvällä maansa suoritusta.

– Todella huono tulos, maailmanmestari ja entinen NHL-kiekkoilija Mikael Renberg totesi.

– Tämä on katastrofi. Minusta on todella huonoa, että tulee pelaamaan ja tekee tällaisen suorituksen, Erik Granqvist sanoi.

Norja oli kerran aiemmin voittanut Ruotsin, mutta nyt voitto tuli ensimmäistä kertaa varsinaisella peliajalla. Granqvistin mielestä norjalaisten voitto oli oikeutettu, ja että he halusivat enemmän ja olivat valmiita maksamaan enemmän voitosta. Ruotsin pelaajat sen sijaan saivat tylyn palautteen.

– Kun se tapahtuu kerran, niin voi sanoa, että kyse on pienistä marginaaleista. Mutta v***t pienistä marginaaleista, kun se tapahtuu neljä vuotta peräkkäin kuudessa suuressa turnauksessa. Tullaan pelaamaan ja ei voiteta kaksinkamppailuja, että ei näe intohimoa, Granqvist latasi.

Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam kertoi Expressenin haastattelussa, että ensimmäisellä erätauolla ääniä korotettiin pukuhuoneessa. Hallamin mukaan pääpaino oli tässä kohtaa kamppailupelaamisessa ja sen puuttumisessa. Ruotsin Viaplayn lähetyksessä kuultu Hallamin haastattelu sai Granqvistin vihaisesta luovuttaneeksi.

– Miksi minun pitäisi välittää tästä näin paljon? Miksi minun pitäisi istua täällä? Paljonko kello on? Yksitoista? Pitäisikö tästä välittää näin paljon? Granqvist totesi.

– Anteeksi, jos puheeni on sekavaa, mutta siirryin tilanteesta, jossa en enää välittänyt, tilanteeseen, jossa välitän taas, ja.. Granqvist jatkoi.

Lähetystä juontanut Niklas Jihde nosti esille, että Granqvist on juuri siksi studiossa, että hän välittäisi ja jakaisi analyysejään.

– Olen tehnyt niin tuhat kertaa viimeisissä turnauksissa. Se ei auta! Granqvist päätti.

Ruotsin viimeinen lohkopeli on vuorossa tiistaina. Maa kohtaa silloin Slovakian. Pudotuspelipaikka on jo voinut karata silloin ulottumattomiin, mutta ottelu voi myös olla kohtalon ottelu paikasta puolivälieriin.

