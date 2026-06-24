Kuorma-autosta vietiin arviolta pari sataa litraa polttoainetta Kiteellä.
Kiteellä tapahtui viime yönä arviolta noin kello 4.00–6.00 polttoainevarkaus Joensuuntien varrella sijaitsevan liikekiinteistön piha-alueella.
Polttoainetta anastettiin piha-alueella pysäköitynä olleesta kuorma-autosta.
Varkaat onnistuivat viemään polttoainetta arviolta pari sataa litraa.
Asiaa tutkitaan varkausrikoksena.
Poliisi pyytää tapahtuneesta havaintoja, jotka voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimeen p. 0295 415 232.