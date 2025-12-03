Vähiten luotettavaksi nähtiin erilaisia sosiaalisen median palveluita.
Suomalaisten mielestä Yle ja sanomalehdet ovat verkon luotettavimpia ja laadukkaimpia medioita. Asia selviää Uutismedian liiton tutkimuksesta Suomalaisten uutismedia 2025.
Kolmanneksi sijoittuivat MTV:n digitaaliset palvelut. Jaetulla neljännellä sijalla ovat kaupunkilehtien ja aikakauslehtien digitaaliset palvelut.
Vähiten luotettavaksi nähtiin erilaisia sosiaalisen median palveluita.
Tutkimuksen toteutti Uutismedian liiton toimeksiantona Iro Research Oy. Sitä varten haastateltiin tuhatta suomalaista tämän vuoden lokakuussa.
Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Huolta yleissivistyksestä
Tutkimuksesta selviää myös, että 79 prosenttia suomalaisesta on huolissaan suomalaisten sivistystasosta. Huolestuneiden määrä on kasvanut neljä prosenttiyksikköä.
Yleissivistyksen merkitystä pitää erittäin tärkeänä 93 prosenttia suomalaisista.
Suurin osa suomalaisista näkee, että painetut ja digitaaliset sanomalehdet ovat yleissivistävin media.
90 prosenttia vastaajista katsoi, että demokraattinen yhteiskunta tarvitsee monipuolisen median.