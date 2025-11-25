



Nuoren rikollispomon katoaminen kuohuttaa – "Harva kova rosvo jää tänne tuomiota odottamaan" Rikollispomo Carl Björkendahl pakeni ennen kuin joutui istumaan 15 vuoden tuomiotaan. Julkaistu 25.11.2025 18:36 Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi Pitkään vankeusrangaistukseen tuomitun nuoren rikollispomo Carl Björkendahlin, 23, katoaminen kuohuttaa. Aiheesta keskustellaan keskiviikkona Rikospaikka-ohjelmassa. Porvoolainen Carl Björkendahl on saanut käräjäoikeuksissa yhteensä 15 vuoden maksimirangaistuksen. Hänet tuomittiin ensin viime toukokuussa Helsingissä Lassilassa tapahtuneesta murhan yrityksestä 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Sen jälkeen heinäkuussa parikymppinen mies tuomittiin valtavaa huumekauppaa tehneen rikollisryhmän päätekijänä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Miehen katoaminen huomattiin alkukesästä, kun häntä ei tavoitettu suorittamaan rangaistusta Jokelan vankilaan. Lassilan ampumisjutussa syyttäjänä ollut Perttu Könönen kuuli miehen katoamisesta vasta viime viikolla. – Ihmettelin, miksi kuulin asiasta vasta silloin. Toisaalta ei kenelläkään ole mitään velvollisuutta asiasta syyttäjälle ilmoittaa. Lassilan ampumisjutun oikeudenkäynti päättyi niin, että hän pysyi vangittuna huumerikoksista epäiltynä. Kesä oli varmaan parempi minulle, kun en kuullut tästä katoamisesta silloin. – Vasta viime viikolla minulle selvisi, että hänet olikin laskettu vapaaksi huumejutun pääkäsittelyn päätyttyä ja oli tapahtunut tällainen ihmevapautuminen, erikoissyyttäjä Perttu Könönen sanoo Rikospaikan Murharyhmän keskustelussa. Lue myös:





Oikeus vapautti huumejutun päätteeksi

Björkendahl ei ollut vangittuna Lassilan murhan yrityksestä, vaan törkeistä huumausainerikoksista epäiltynä. Kun huumejutun pääkäsittely päättyi käräjäoikeudessa, puolustus vaati Björkendahlin vapauttamista tutkintavankeudesta odottamaan tuomiota.

Syyttäjät vastustivat tätä ja vaativat, että nuori mies pidetään edelleen vangittuna.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että perusteita Björkendahlin vangittuna pitämiselle ei siinä kohtaa ollut.

– Käräjäoikeudessa esitettyjen seikkojen perusteella on sinänsä edelleen todennäköisiä syitä epäillä Björkendahlin syyllistyneen syytteessä kuvattuihin rikoksiin. Hänen aikaisemman toimintansa perusteella ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että hän olisi pyrkinyt pakoilemaan tutkintaa tai oikeudenkäyntiä. Ottaen huomioon, ettei hänellä ole merkittävämpiä aikaisempia rikosrekisterimerkintöjä, myöskään rikollisen toiminnan jatkamisvaaraa ei voida olettaa pelkästään nyt käsiteltyjen syytteiden perusteella, oikeus totesi päätöksessään.

Tuomari uskoo pakoilevan ulkomailla

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus teki ratkaisun Björkendahlin vapauttamisesta 14. toukokuuta. Vain kaksi viikkoa myöhemmin, 30. toukokuuta Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet Lassilan murhan yrityksestä 10 vuoden vankeuteen.

Tällöin Björkendahlin olisi pitänyt lähteä suorittamaan vankeusrangaistusta vankilaan, mutta häntä ei enää tavoitettu.

– Tässä meni kaksi asiaa nyt ristiin tällä tavalla ja kyse oli väliajasta. Jos Björkendahl olisi ollut vangittuna Helsingin ampumisjutusta, hän ei olisi vapautunut. Mutta koska hän oli vangittuna meillä käsittelyssä olleen huumejutun perusteella, hänet laskettiin vapaaksi odottamaan tuomiota, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomari Marja-Terttu Mälkki kertoo MTV Uutisille.

Tuomarin mukaan syyttäjät vetosivat Björkendahlin pakenemisvaaraan, mutta tällaisesta ei ollut miehen kohdalla aikaisempaa näyttöä.

– Meillä olisi pitänyt olla jotakin kättä pidempää, jotakin aiempaa näyttöä siitä, että hän pyrkisi välttelemään oikeutta, jotta olisimme voineet pitää hänet vangittuna. Nyt sellaista näyttöä ei ollut. Kävimme kyllä läpi hänen aiempaa historiaa ja rikostaustaa ennen päätöksen tekemistä, Mälkki sanoo.

– Jälkiviisaus on parasta viisautta ja nyt tietenkin harmittaa, että teimme tällaisen vapauttamispäätöksen. Nyt kun meillä on nämä tuomiot ja tiedetään tämä Lassilankin tapaus, niin en ole hirveän yllättynyt, että näin on käynyt, että hän on kateissa. Hän on varmasti ulkomailla. Nyt sitten etsitään häntä, Mälkki lisää.

Yhteydet ulkomaille olemassa

Erikoissyyttäjä Könönen sanoo Murharyhmän keskustelussa luottaneensa täysin siihen, että Björkendahl pysyy vangittuna törkeän huumejutun takia.

– Kyseessä on kielitaitoinen henkilö, joka on järjestellyt väkivalta- ja huumerikoksia, ja totta kai hän pystyy myös pakonsa järjestämään. Jo ampumisjutun todistelun perusteella kävi ilmi, että hänellä on selvät yhteydet ulkomaille. Nämä ovat ne perusteet, joilla hänet olisi mielestäni pitänyt pitää vangittuna, Könönen luettelee.

Myös pitkän uran poliisina tehnyt Kari Tolvanen yllättyi käräjäoikeuden vapauttamisratkaisusta.

– Tässä on nyt oikeusviranomaisilla koordinaation paikka keskenään. Käräjäoikeuksien pitää miettiä, mikä on se kynnys, jolla näitä erityisiä edellytyksiä, eli paon-, jatkamisen- tai sotkemisenvaaraa, tulkitaan. Se kynnys ei voi olla kauhean korkealla.

– Tämä Björkendahl on järjestäytyneen rikollisryhmän jäsen ja hän on tehnyt paljon vakavia rikoksia. Hänen nykyinen toimintansa osoittaa, että on hyvin paljon mahdollista, jopa todennäköistä, että hän jatkaa rikollista toimintaansa. Kukapa ei pakenisi Suomesta, jos 15 vuoden kakku on odottamassa, on kielitaitoa, on rahaa ja on kontakteja. Aika harva kova rosvo jää tänne tuomiota odottamaan, rikosylikomisario (evp.) Kari Tolvanen sanoo.

Asianajaja Riitta Leppiniemen mukaan pitkä odotettavissa oleva tuomio ei kuitenkaan voi olla ainoana näyttönä oikeudessa henkilön pakenemisvaarasta.

– Jos ihminen on aina asunut täällä, hänellä on täällä omaisuus ja perhe, niin täytyy olla jotain muutakin kuin pitkä odotettavissa oleva rangaistus näyttönä siitä, että vangitsemisen erityinen edellytys täyttyy, hän sanoo.

Leppiniemi huomauttaa kuitenkin, että tilanne on toinen sitten, kun tuomio tulee.

– Jos tuomio on yli kaksi vuotta vankeutta, niin sitten henkilö vangitaan. Silloin ei ole enää mitään erityisiä edellytyksiä.

Mitä Murharyhmän jäsenet ajattelevat siitä, saadaanko Carl Björkendahl Suomeen suorittamaan 15 vuoden vankeusrangaistustaan? Katso koko keskustelu keskiviikkona Rikospaikasta.

Rikospaikka MTV Katsomossa keskiviikkoisin kello 21 alkaen.

Keskiviikkona 26.11. Rikospaikka MTV3-kanavalla poikkeuksellisesti kello 23.05.

1:30 Katso videolta, millaisia todisteita epäiltyjen puhelimilta löydettiin huumerikoksiin liittyen. Video julkaistu oikeudenkäynnin ollessa kesken, minkä takia Björkendahlin kasvot oli sumennettu videoista.

