22-vuotiaan miehen katoaminen huomattiin, kun häntä ei tavoitettu suorittamaan rangaistusta Jokelan vankilaan.
Huumeliigaa johtanut porvoolainen Carl Boris Benjamin Björkendahl on kadonnut, kertovat useat mediat.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Bårgobladet.
Carl Boris Benjamin Björkendahl on saanut käräjäoikeuksissa yhteensä 15 vuoden maksimirangaistuksen.
Hänet tuomittiin ensin Helsingissä Lassilassa tapahtuneesta murhan yrityksestä 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Sen jälkeen parikymppinen mies tuomittiin valtavaa huumekauppaa tehneen rikollisryhmän päätekijänä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.