Suuret lumimäärät aiheuttavat päänvaivaa talojen pihoilla.

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Sara Rintamo kertoo MTV Uutisille taloyhtiöillä alkavan ongelmat, kun pihalle osoitettu kasaamispaikka täyttyy lumesta.

– Yleisimmät ongelmat ovat, kun yön aikana lunta tulee paljon ja tila loppuu.

Toinen ongelma liittyy ajamattomiin lumiin.

– Aamulla ihmiset töihin lähtiessään närkästyvät lumen määrästä ennen kuin huoltoyhtiöt ovat kerenneet kaikkia pihoja kolaamaan.

Rakennusluvassa on osoitettu lumien kasaamispaikka, jotta sulamisvedet ohjautuvat oikein.

– Jos sinne on jonkun ihan järkyttävän lumikasan kasannut, ja se rupeaa nopeasti sulamaan, on aina riski kellarien tulvimisesta.

"Naapurin tontille ei voi käydä viemässä lumia"

Nyrkkisääntönä toimii, että lumet pitää saada mahtumaan omalle tontille, ellei asiasta ole esimerkiksi kaupungin kanssa erikseen sovittu.

– Naapurin tontille ei voi käydä viemässä lumia, vaikka naapurina olisi kaupunki.

Jos lumelle ei löydy tilaa, jää vaihtoehdoksi lumen poiskuljettaminen. Se on kuitenkin kallista puuhaa.

– Ei voi työntää lumia kaupungin alueelle ja odottaa, että kyllä ne kaupungin aura-autot sieltä tulevat.

Rintamon mukaan kaupunkien rakennusvalvontoihin tulee ajoittain ilmoituksia siitä, että lumia on kolattu kaupungin alueelle tai joutomaalle.

– Eihän esimerkiksi Helsingin Kalliossa pysty lumia alkaa kolaamaan ratikkakiskoille. Siitä jäät heti kiinni.

