Millaiset asiat remontissa menevät usein pieleen? "Ehkä suurin huoli"

Tietyn tyyppiset virheet voivat pilata remontin.

Kodin remontoiminen voi olla mukavaa puuhaa, mutta virheitäkin saattaa sattua. Millaisia ovat tyypilliset virheet? Asiaa selvitettiin Stark Suomen teettämässä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2025 -kyselytutkimuksessa.

Remonttimokia on monenlaisia, mutta Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemen mukaan erityisesti kolme tyypillistä virhettä nousi kyselyssä esiin.

– Ulkonäköön ja estetiikkaan liittyvät asiat eli väärät värivalinnat. Keittiön kaapiston väri ei ollutkaan se, mitä alun perin lähdettiin suunnittelemaan. Seinän väri olikin toisenlainen, miltä se näytti silloin rakennustarvikeliikkeessä, erilainen valaistus ja niin edespäin, kertoo Päiväniemi yleisestä remonttimokasta Huomenta Suomessa.

Toinen tyypillinen virhe koskee vääriä materiaalivalintoja.

– Eli valitaan esimerkiksi märkätiloihin sellaisia materiaaleja, jotka eivät oikeasti sitten pidemmässä juoksussa kestä vettä ja kosteutta.

– Kolmantena tulevat selkeät rakennusvirheet, mittavirheet ja niin edespäin. Tehdään väärin, väärällä tekniikalla joitakin asioita.

"Ihmisillä suurin huoli"

Kyselyssä esille nousivat myös aikataulutusasiat.

– Eritoten silloin, kun ammattilaisten kanssa tehdään. Silloin, kun itse tehdään, eihän aikataulu silloin ole mikään ongelma, Päiväniemi letkauttaa.

Myös budjetti voi aiheuttaa kotiremontissa päänvaivaa. Mitä remontti tulee maksamaan? Ylitetäänkö budjetti?

– Tämä oli ihmisillä ehkä suurin huoli, silloin kun lähdetään suunnittelemaan remonttia, että meneekö budjetti yli. Lähes 50 prosenttia pelkäsi sitä kaikista eniten.

Kuitenkin vain vajaa kymmenesosa kyselyyn vastanneista ja epäonnisen remontin kokeneista kertoi budjetin ylittymisen todella olleen remontin pieleenmenon syy.

Mitä remontteja voi tehdä ilman ammattilaisen apua – ja mitä ei missään nimessä? Mitä eroa on takuulla ja vastuulla? Harri Päiväniemen lisäksi haastattelussa Rakennusteollisuuden teknisten asioiden päällikkö Jani Kemppainen. Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!