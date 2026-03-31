Suomen urheilun eettinen keskus Suek aloittaa tutkinnan taitoluisteluseura HSK:ssa tapahtuneista epäillyistä väärinkäytöksistä.
Suek kertoi tiistaina saaneensa päätökseen esiselvityksen Helsingfors Skridskoklubbia, seuran päävalmentajaa ja muita eri toimijoita koskevassa asiassa.
Edellytykset tutkinnan käynnistämiselle täyttyivät. Suek kertoo saaneensa asiassa ensimmäisen yhteydenoton joulukuussa 2025.
– Olemme saaneet tähän kokonaisuuteen poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja eri kanavien kautta. Näissä noin viidessäkymmenessä ilmoituksessa tuodaan esiin eri näkökulmia. Koska osa ilmoituksista on anonyymejä, niiden luotettavuus on arvioitava huolellisesti heti tutkinnan alkuvaiheessa, sanoo Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen.
Helsingin Sanomat uutisoi maaliskuun alussa seuran päävalmentajan Mirjami Penttisen väitetystä asiattomasta käytöksestä luistelijoita kohtaan. Valmentajan kerrottiin jutussa nöyryyttäneen alaikäisiä luistelijoita ja käyttäneen epäasiallista kieltä heitä kohtaan. Penttinen sai jo vuonna 2020 Suomen taitoluisteluliitolta vuoden kilpailukiellon epäasiallisen käytöksen takia.
Suek kertoo tutkivansa valmentajan toiminnan lisäksi sitä, onko HSK seurannut ja valvonut toimintaansa asianmukaisesti ja puuttunut mahdollisiin rikkomusepäilyihin. Esiselvityksen perusteella seuran sisällä on vahvoja näkemyseroja väitetyistä rikkomuksista. Ikosen mukaan tutkinta saattaa kestää jopa alkusyksyyn asti.
Viime viikolla HSK ilmoitti Anu Oksasen korvaavan Penttisen muodostelmaluistelujoukkue Team Uniquen päävalmentajan paikalla. Penttisen työsuhde HSK:ssa päättyy 13. huhtikuuta. Hänen on määrä johtaa joukkuetta vielä edellisen viikonlopun MM-kisoissa.