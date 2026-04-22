Racingnews365-sivusto kertoo tietojen pohjalta, että Italia tiukentaa omien verosäännöstensä toimeenpanoa ja yrittää selvittää, ovatko F1-kuljettajat maksaneet asiaankuuluvat verot tuloistaan.
Italian verolakien mukaan maassa urheilutapahtumiin osallistuvien ulkomaisten urheilijoiden on maksettava veroa Italiassa ansaitsemistaan tuloista. Tämän säännöksen noudattaminen ja täytäntöönpano on ollut tähän saakka epäjohdonmukaista.
Valvonnan nyt kiristyessä maan talous- ja valtiovarainministeriön alainen finanssipoliisi selvittää, onko Italian maaperällä järjestettyjen F1-kisojen aikana saaduista tuloista maksettu asianmukaiset verot.
Linjan tiukentuminen vaikuttaa teoriassa kaikkiin urheilulajeihin, mutta Racingnews365:n mukaan F1 on noussut tikun nokkaan suuren suosionsa ja kuljettajien korkeiden palkkojen vuoksi. F1-kuljettajien tulotiedot ovat salaisia, mutta parhaimmillaan vuosipalkkojen on arvioitu kohoavan useisiin kymmeniin miljooniin euroihin.
– Lähteidemme mukaan finanssipoliisi käynnisti äskettäin tutkinnan kaikista nykyisistä ja myös entisistä F1-kuljettajista, sivusto kirjoittaa.
– Veroviranomainen on ottanut yhteyttä kuljettajiin kirjeitse, pyytänyt heitä toimittamaan veroilmoitukset vuodelta 2025 ja olemaan yhteydessä viranomaisiin joko henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä.
Racingnews365:n lähteiden mukaan kuljettajien maksamien verojen oikeellisuus pyritään tarkastamaan myös takautuvasti.
– Hankkimamme tiedot viittaavat siihen, että asianosaisten asiaankuuluvat tulot aiotaan tarkastaa yllättävän perusteellisesti. Saadakseen tarkan kuvan tuloista veroviranomaisten kerrotaan haluavan pääsyn kuljettaja- ja sponsorisopimuksiin.
– Mikäli maksamatta jääneen veron määrä ylitää 50 000 euroa, sitä pidetään rikoksena, ja verorästien lisäksi (kuljettajille) voidaan määrätä huomattavia sakkoja.