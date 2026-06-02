Linnanmäen laite meni jumiin Helsingissä, mutta tilanne raukesi ennen kuin pelastusyksiköt ehtivät paikalle.
Helsingin pelastuslaitos sai tiistaina iltapäivällä tehtävän Linnanmäelle, jossa huvipuistolaite oli jäänyt jumiin.
Tiedotteen mukaan lapsi oli jäänyt laitteeseen, mutta Linnanmäen henkilökunta sai laitteen toimimaan ennen kuin pelastushenkilökunta ehti paikalle.
– Vika helpottui ennen kuin autot olivat kohteessa, niin tuli peruutus, päivystävä palomestari Timo Ustinov kertoo MTV Uutisille.
Lapsella ei ole tiedotteen mukaan hätää.