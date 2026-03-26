Järjestön raportti maalaa synkän kuvan Suomen vähäosaisuudesta.

Suomen tavoite vähentää köyhyyttä on epäonnistunut. Näin kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste raportissaan.

Sosten kokoamien laskelmien mukaan pienituloisten määrä kasvaa lähivuosina edelleen noin 26 000 ihmisellä, ellei tilanteeseen puututa.

Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi on laadittu suunnitelma vuonna 2022. Monet siihen kirjatuista toimista eivät kuitenkaan ole toteutuneet.

Esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksia ei ole korotettu, vaan niitä on kuluvalla hallituskaudella leikattu. Leikkauksia on tehty muun muassa työttömyysturvaan ja asumistukeen.

Erityisasiantuntija Anna Järvinen pitää viime vuosien kehitystä huolestuttavana.

– Usein juuri ne ihmiset, jotka tarvitsisivat eniten tukea, jäävät ilman sitä. Kun samaan aikaan leikataan vielä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta, tukiverkko harvenee juuri silloin, kun sitä tarvittaisiin eniten, Järvinen sanoo tiedotteessa.

Raportissa todetaan muun muassa, että huoli toimeentulosta aiheuttaa stressiä ja kapeuttaa ajattelua, kun ihminen joutuu keskittymään selviytymään hetkestä toiseen.

1990-luvun laman kokemusten perusteella tiedetään, että perheen köyhyys voi aiheuttaa lapselle pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia vaikeuksia.

Kun rahat eivät riitä

Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteeksi vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien ihmisten määrää sadallatuhannella vuoteen 2030 mennessä.

Sosten raportista ilmenee, että lähes yhdeksän prosenttia ihmisistä kuului viime vuonna kotitalouksiin, joilla oli vaikeuksia saada tulot riittämään pakollisiin menoihin.