Jääkiekkoilija Jonathan Toews päättää komean ammattilaisuransa.

Kanadalainen kertoi asiasta medialle perjantai-iltana Suomen aikaa. Toewsin viimeiseksi NHL-seuraksi jäi hänen kotikaupunkinsa joukkue Winnipeg Jets.

38-vuotias kiekkotähti kärsi viime vuodet sitkeistä terveysvaikeuksista, joihin hän etsi ratkaisua muun muassa vaihtoehtohoitojen avulla. Toews on aiemmin kertonut vaivojen liittyneen pitkittyneeseen koronavirukseen ja immuunijärjestelmään.

Hän palasi vuosi sitten NHL-kaukaloihin Winnipegissä, oltuaan terveysvaivojen vuoksi kokonaan sivussa kaksi kautta.

Toews jää historiaan ennen kaikkea Chicago Blackhawksin seuralegendana. Hän pelasi joukkueessa viimeistä vuotta lukuun ottamatta koko uransa. Hyökkääjä kipparoi seuraa kaikkiaan 15 kautta ja johdatti sen kapteenina kolmeen Stanley Cupiin.

Johtava pelaaja jätti jäljen myös suomalaisten kiekkosydämiin vuonna 2015, kun hän ojensi kapteenina Stanley Cupin ensimmäisenä veteraanipelaaja Kimmo Timoselle. Timonen lopetti uransa pokaalijuhliin.

Se oli Kimmo Timonen, joka sai toisena tämän kannun vuonna 2015.2015 NHLI

Toews sai Chicagossa lempinimen "Captain Serious", eli vapaasti suomennettuna "Kapteeni Vakava". Hellittelynimen taustalla oli Toewsin keskittynyt ja äärimmäisen kilpailullinen olemus arjessa.

Toews kuuluu myös niin sanottuun kolmen kullan klubiin, sillä hän on voittanut Kanadan paidassa MM-kultaa ja olympialaiset.