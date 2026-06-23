Ruotsalaislehti Expressen päivitteli Henrik Zetterbergin jäämistä vaille paikkaa Hockey Hall of Famessa.

Maanantaina esiteltiin viisi pelaajaa, jotka pääsevät tänä vuonna jääkiekon kunniagalleria Hockey Hall of Fameen. Nashville Predatorsin suomalaisen maalivahtilegenda Pekka Rinteen lisäksi kunnian saivat Carey Price, Patrice Bergeron, Keith Tkachuk ja naiskiekon legenda Cindy Curley. Lisäksi valituksi tuli NHL-seuroissa johtotehtävissä toiminut Brian Burke.

Expressen teki artikkelin, jonka kärkenä oli se, ettei ruotsalaislegendaa ollut listalla.

– Ei, ei tänäkään vuonna. 45-vuotiaan Henrik Zetterbergin on odotettava ainakin vuosi vielä päästäkseen Hockey Hall of Fameen, ruotsalaislehti kirjoitti.

Expressen raportoi Zetterbergin olleen tyrkyllä kunniagalleriaan jo neljän vuoden ajan.

Suurluokan hyökkääjä pelasi koko NHL-uransa Detroit Red Wingsissä. Hän kuuluu kolmen kullan kerhoon voitettuaan Stanley Cupin, olympiakultaa ja maailmanmestaruuden.