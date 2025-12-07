Puoliltapäivin alkaneen kokouksen asialistalla ovat toimeentulotukea ja apteekkeja koskevat lakimuutokset.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa lainsäädännön käsittelyurakkaansa myös sunnuntaina. Puoliltapäivin alkaneessa kokouksessa asialistalla ovat toimeentulotukea ja apteekkeja koskevat lakimuutokset.

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) viestitti STT:lle, että sunnuntain kokoukselle on varattu aikaa iltaseitsemään asti ja molemmista asialistan asioista on tarkoitus laatia valiokunnan mietinnöt. Valiokunta on varautunut tarvittaessa kokoustamaan myös maanantaina.

Kummatkin asialistalla olevat asiat ovat niin sanottuja budjettilakeja, jotka pitäisi saada valmiiksi alkuviikosta, jos lakimuutokset halutaan saada mukaan ensi vuoden budjettiin.

Valiokunnassa käytiin perjantaina poikkeuksellinen äänestys, joka koski sitä, pitäisikö apteekkilainsäädäntö lähettää vielä perustuslakivaliokuntaan vai ei. Opposition edustajat olisivat halunneet vielä arvioituttaa perustuslaillisia yksityiskohtia perustuslakivaliokunnassa. He kuitenkin hävisivät hallituspuolueiden edustajille äänestyksessä 8–9.

Apteekkilakiin ehdotetut muutokset lääketaksaan ja apteekkiveroon voivat perustuslakivaliokunnan arvion mukaan muuttaa kymmeniä apteekkeja tappiollisiksi tai kannattamattomiksi. Laki toisi myös valikoiman itsehoitolääkkeitä myyntiin apteekkien ulkopuolella. Hallitus tavoittelee kaikkiaan 44 miljoonan euron säästöjä valtiontalouteen.