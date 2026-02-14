Vuonna 2024 kuollut venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi myrkytettiin, sanovat Britannia, Ruotsi, Ranska, Saksa ja Alankomaat lausunnossaan.
Lausunnon mukaan analyyseissä on vahvistunut, että Navalnyista otetuissa näytteissä oli epibatidiini-nimistä myrkkyä, jota esiintyy nuolimyrkkysammakoissa.
Venäjän viranomaiset ovat sanoneet Navalnyin kuoleman johtuneen luonnollisista syistä.
Navalnyi kuoli vankilassa, mikä tarkoittaa lausunnon allekirjoittaneiden maiden mukaan sitä, että Venäjällä oli keinot, motiivi ja mahdollisuus myrkyttää hänet.