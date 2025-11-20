Kyseessä on ensimmäinen päällikkötason epäilty venäläissotilas.
Ukrainan mukaan se on tunnistanut venäläiskomentajan, jonka epäillään olleen vastuussa tai ainakin jollakin tavalla osallisena päättäjäroolissa Butshan verilöylyssä keväällä 2022, kertoo Reuters.
Ukraina ja Reuters kertovat, että epäilty venäläiskomentaja olisi Juri Vladimirovitsh Kim. Ukraina ja kansainvälinen oikeussäätiö Global Right Compliance epäilevät Kimiä 17 taposta sekä neljästä kaltoinkohtelusta, jotka hänen alaisensa tekivät.
3:19Videolla Venäjän armeijasta loikannut sotilas kertoo venäläisjoukkojen tekemistä ryöstöistä ja raiskauksista. Video on joulukuulta 2022.
Ukraina on jo aiemmin epäillyt kymmeniä yksittäisiä venäläissotilaita Butshassa tapahtuneista teoista, mutta nyt kyse on ensimmäisestä päällikkötason epäillystä, Reuters kertoo.