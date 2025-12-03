Presidentti Donald Trumpin operaatio Venezuelassa herättää huolta myös Yhdysvaltain senaatissa, kertoo MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina järjestetyssä kabinettikokouksessa Yhdysvaltojen aloittavan pian iskut Venezuelaan, uutisoi uutiskanava CNN.

Yhdysvaltojen kohteena ovat väitetyt huumeiden salakuljettajat. Trumpin mukaan Yhdysvallat tietää, missä nämä väitetyt salakuljettajat asuvat.

Tähän mennessä Yhdysvallat on keskittynyt iskemään Karibianmerellä liikkuneisiin veneisiin, joiden on väitetty salakuljettavan huumeita Yhdysvaltoihin.

Etenkin demokraattisenaattoreiden mukaan jo kuukausia jatkuneet iskut epäiltyjä huumeveneitä vastaan vaatisivat kongressin valtuutuksen.

Republikaaneja asia jakaa.

Oikeusoppineet arvostelevat

Trumpin mukaan Yhdysvallat on sodassa huumekartellien kanssa, mutta oikeusoppineet ovat toista mieltä, MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo Kymmenen uutisissa.

– Oikeusoppineiden mukaan Yhdysvalloilla ei ole oikeutta iskeä siellä missä huvittaa ja tehdä tappavia iskuja, vaikka kyydissä olisi rikollisia.

Republikaanipuoluetta jakaa Karppisen mukaan se, että Trumpin lopullinen päämäärä asiassa on epäselvä.

– Osa kokee, että tässä on jo menty liian pitkälle, mutta toinen puoli puolueesta haluaa lisää iskuja jopa Venezuelan maaperälle ja lopulta presidentti Nicolás Maduron syrjäyttämistä.