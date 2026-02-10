Viiden jälkeen tapasi yhdysvaltalaisnäyttelijä Penn Badgleyn tämän vieraillessa Suomessa.

You- ja Gossip Girl -sarjoista tuttu yhdysvaltalaistähti Penn Badgley on parhaillaan vierailulla Suomessa. Hän ja parisuhdetutkija, tohtori Nura Mowzoon saapuivat Suomeen puhumaan rakentavan vuoropuhelun tärkeydestä vastakkainasettelujen maailmassa.

MTV tapasi Badgleyn Hanasaaressa ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa, jossa hän ja Mowzoon olivat puhumassa maanantaina 9. helmikuuta. Badgley kertoi, ettei hän ollut vielä ennättänyt nauttia suomalaisesta talvesta.

– Mutta kävimme kävelemässä jäällä, ja se oli itseasiassa todella mukavaa, hän kertoi.

Badgley teki läpimurtoroolinsa vuosina 2007–2012 esitetyssä Gossip Girl -sarjassa, jossa hän esitti yhtä sarjan päähahmoa Dan Humphreyta. Badgleyn toinen jättirooli nähtiin Netflixin You-sarjassa, jossa hän esitti pakkomielteistä murhaajaa Joe Goldbergia.

Penn Badgley tunnetaan erityisesti rooleistaan sarjoissa You ja Gossip Girl./All Over Press

Vaikka Dan ja Joe ovat hahmoina hyvin erilaisia, edustavat ne Badgleyn mielestä samankaltaista romanttista ihannetta.

– Dan oli hyvin vilpitön ja tiedostamaton kuvaus siitä. Hänen piti olla vain kiltti naapurinpoika. Joe ehkä vaikuttaa aluksi samanlaiselta, mutta jo ensimmäisen jakson lopussa käy selväksi, ettei hän ole sitä.

Badgleyn mukaan Joe-hahmoa ei ollut koskaan tarkoitus esittää realistisena sosiopaattina tai sarjamurhaajana.

– Hahmo luotiin purkamaan romanttista kliseetä. Samanlaista näkee Danin kaltaisissa hahmoissa ja monissa romanttisissa komedioissa, joita nuoret kuluttavat, hän sanoi.

Murhaajahahmo Joe Goldbergin saama vastaanotto on lyönyt näyttelijän ällikällä.

– En koskaan odottanut olevani mukana sarjassa, jonka hahmosta tulisi ikonisempi kuin Dan Humphreysta. Gossip Girl oli valtava sarja, mutta Dan ei ollut sen selkein symboli. Joe Goldbergista taas tuli sellainen.

