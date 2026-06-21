Baywatch-tähti Carmen Electra tekee tätä nykyä mallin ja somevaikuttajan töitä.
Baywatch-sarjasta tuttu Carmen Electra, 54, työskentelee nykyisin mallina ja somevaikuttajana.
Malli Annual Race To Erase MS -gaalassa toukokuussa 2025./All Over Press
Carmen Electra on tyylikäs ilmestys./All Over Press
Electra nousi supertähteyteen legendaarisesta Baywatch-sarjasta, jossa hän näytteli vuosina 1997 ja 1998.
Hän on poseerannut myös Playboy-lehdessä lukuisia kertoja.
Sittemmin kaunotar on näytellyt tv-sarjoissa ja elokuvissa, kuten Scary Movie (2000) ja Mitäs me spartalaiset