Sopranos-näyttelijä Jerry Adler on kuollut

Tähti menehtyi 96-vuotiaana kotonaan.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Jerry Adler menehtyi kotonaan lauantaina 96-vuotiaana. Hän tuli kansainvälisesti tunnetuksi erityisesti Sopranos-sarjan (The Sopranos) mafiapäällikön neuvonantajan roolista. Näyttelijän muita isompia tv-rooleja oli The Good Wife ja Asema 62 (Rescue Me) -sarjoissa.

Hänet on nähty lisäksi lukuisissa elokuvissa, kuten Manhattan Murder Mystery (1993), Getting Away with Murder (1996), In Her Shoes (2005), Synecdoche, New York (2008) ja Most Violent Year (2014).

Adler kuvattuna vuonna 2016./All Over Press

Mies ryhtyi näyttelijäksi vasta yli 60-vuotiaana. Hän aloitti uransa teatterissa 1960-luvulla näyttämömestarina ja myöhemmin Brodway-ohjaajana isänsä jalanjäljissä.

Vuonna 2000 hän myös palasi Broadwaylle, mutta tällä kertaa näyttelijänä.

– Arvatkaa mikä on kiinnostavaa?Teet koko urasi kulisseissa, eikä kukaan tiedä kuka olet. He eivät edes tiedä nimeäsi tai mitään sinusta. Ja sitten teet televisiota ja yllättäen olet julkkis ja kaikki tunnistavat sinut. Se on niin outoa, Adler kertoi vuona 2017 haastattelussa.

Lähde: The Hollywood Reporter.