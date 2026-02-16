Robert Duvall voitti Oscar-palkinnon roolistaan elokuvassa Kantrin kaipuu.

Legendaarinen näyttelijä Robert Duvall kuoli kotonaan sunnuntaina 95-vuotiaana, kertoo TMZ.

Näyttelijän vaimo Luciana Pedraza ilmoitti suru-uutisesta maanantaina Facebookissa.

– Eilen sanoimme hyvästit rakkaalle aviomiehelleni, rakkaalle ystävälleni ja yhdelle aikamme suurimmista näyttelijöistä. Bob nukkui rauhallisesti kotona, rakkauden ja lohdun ympäröimänä, Luciana kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Maailmalle hän oli Oscar-palkittu näyttelijä, ohjaaja ja tarinankertoja. Minulle hän oli yksinkertaisesti kaikki, hän jatkaa.

Robert Duvall kuvattiin huhtikuussa 2019 Tribecan elokuvajuhlilla New Yorkissa. Ilmestyskirja. Nyt. -elokuvan ensi-illasta oli tuolloin tullut kuluneeksi 40 vuotta./All Over Press

Duvall voitti Oscar-palkinnon parhaasta miespääosaroolistaan entisenä kantrimusiikin tähtenä vuoden 1983 klassikossa Kantrin kaipuu. Hänet tunnetaan rooleistaan myös Kummisetä-elokuvissa ja elokuvassa Ilmestyskirja. Nyt.