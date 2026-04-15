Korkeasaaren Villieläinsairaalaan on tullut huhtikuussa runsaasti yhteydenottoja harmaahylkeiden poikasista. Hoidossa on tällä hetkellä kaksi kuuttia, joiden vointia seurataan.

Tämän kevään kuutit opettelevat nyt kalastamaan itse, eivätkä osaa aina valita rauhallisinta lepäilypaikkaa toisin kuin aikuiset hylkeet.

Rannalta löytyvä kuutti ei yleensä ole avun tarpeessa, mutta Villieläinsairaala auttaa tarvittaessa eläimen kunnon arvioinnissa, kertoo Korkeasaari tiedotteessa.

Tällä hetkellä Korkeasaaressa on hoidossa kaksi kuuttia, toinen Porkkalasta ja toinen Kokkolasta.

Porkkalan kuutti voi hyvin

Kevään ensimmäinen, vielä täysin valkokarvainen harmaahylkeen poikanen tuotiin hoitoon maaliskuun puolivälissä.

Merivartiosto oli havainnut haavoittuneen kuutin jäälautalla Porkkalanniemen saaristossa. Kuutin niskassa oli kaksi syvää haavaa, jotka ovat hoidossa parantuneet hyvin.

Porkkalan kuutti pääsi viime viikolla isompaan altaaseen. Se saa kilon silakkaa päivässä, sillä tavoitteena on kartuttaa painoa nykyisestä noin 20 kilosta, Korkeasaari kertoo.

Kokkolan kuutti matkusti Helsinkiin junalla

Viime viikolla Kokkolasta kuljetettiin hoitoon toinen kuutti, joka painoi vain 8,5 kiloa.

Paikallinen pelastuslaitos ja eläinsuojeluyhdistys olivat ottaneet huostaansa rannalle hakeutuneen hyvin laihan kuutin, joka tuotiin junalla hoitoon Helsinkiin.

Korkeasaari kertoo, että potilaalle on annettu letkulla kalamössöä ja se on syönyt itse kaloja, mutta poikasen selviämisestä ei ole vielä takeita.

Poikaset syntyvät kevätjäille

Itämeren harmaahylkeet ovat synnyttäneet poikasensa jäälle helmi-maaliskuussa.