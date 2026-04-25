Hietalan luomutilan vasikat nauttivat kevätauringosta täysin rinnoin.

Kevätauringon alkaessa lämmittää Hirvensalmella sijaitsevan Hietalan luomutilan multaisen pellon pintaa, ovat tilan vasikat asettuneet jo sikin sokin pellolle syvään uneen. Se on niiden mielilepopaikka, vaikka navetassakin olisi pehmoinen olkipeti tarjolla.

– Nyt on ollut hauska huomata, kun on tullut ensimmäiset aurinkoiset kelit, että aurinko lämmittää pellon pintaa. Vasikat makaavat siellä pötköllä, kertoo videon vasikoistaan sosiaaliseen mediaan julkaissut luomutilan emäntä Tanja Kyckling puhelimessa MTV Uutisille.

Luomutuilalla eläinten pitää laiduntaa kesällä ja päästä ulos ympäri vuoden.Tanja Kyckling

Kyckling on pyörittänyt luomutilaa kymmenen vuoden ajan. Hän kertoo päätyneensä aikoinaan tilan emännäksi ilman maataloustaustaa monen mutkan ja sattuman kautta.

– Mies on tehnyt työuraa muualla ja minä olen hoitanut maatilaa, opetellut asiat ja ruvennut pyörittämään bisnestä, hän kertoo.