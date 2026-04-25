Hietalan luomutilan vasikat nauttivat kevätauringosta täysin rinnoin.
Kevätauringon alkaessa lämmittää Hirvensalmella sijaitsevan Hietalan luomutilan multaisen pellon pintaa, ovat tilan vasikat asettuneet jo sikin sokin pellolle syvään uneen. Se on niiden mielilepopaikka, vaikka navetassakin olisi pehmoinen olkipeti tarjolla.
– Nyt on ollut hauska huomata, kun on tullut ensimmäiset aurinkoiset kelit, että aurinko lämmittää pellon pintaa. Vasikat makaavat siellä pötköllä, kertoo videon vasikoistaan sosiaaliseen mediaan julkaissut luomutilan emäntä Tanja Kyckling puhelimessa MTV Uutisille.
Kyckling on pyörittänyt luomutilaa kymmenen vuoden ajan. Hän kertoo päätyneensä aikoinaan tilan emännäksi ilman maataloustaustaa monen mutkan ja sattuman kautta.
– Mies on tehnyt työuraa muualla ja minä olen hoitanut maatilaa, opetellut asiat ja ruvennut pyörittämään bisnestä, hän kertoo.
Kycklingin vasikat syntyvät karsinaan, mutta pääsevät ulos jo muutaman päivän ikäisinä ja ne saavat ulkoilla ympäri vuoden.
– Nehän saisivat mennä navettaan olkien päälle, mutta ne valitsevat olla pellolla mullalla, sanoo Kyckling.
Kun aurinkoa on palvottu koko pitkä kevätpäivä, on pieni vasikka latautunut täyteen patoutunutta energiaa.
– Illalla ne riehaantuvat. Niille tulee ihan samanlaiset iltavillitykset kuin vaikka ihmisvauvoille. Auringon laskiessa ne ovat tosi villejä, ja pellolla on aina ihan karmea ralli.
Kycklingin mukaan vasikoissa näkyy myös luonne-eroja. Osa on rauhallisia ja harkitsevia, osa rohkeampia ja villejä. Tänä vuonna yksi sonnivasikka sai nimekseen Harakankello, koska se ryntäili sinne sun tänne navetassa jo alle tunnin ikäisenä.
Voit katsoa yllä olevalta videolta, millainen vauhti Harakankellolla oli päällä vain 57 minuutin ikäisenä!
Kyckling kertoo, että vasikoihin on helppo kiintyä.
– Oma pää pitää asettaa siihen asentoon, että jos syntyy sonnivasikka, niin se päätyy lopulta teuraaksi. Me lähdemme "yhdessä kaupunkiin", kun pari vuotta tulee ikää. Vien itse eläimet teuraalle ja olen loppuun asti mukana siinä prosessissa, Kyckling kertoo
Kyckling muistuttaa, että tila on lihakarjatila.
– Lypsykarjatilat saavat maitotilin, mutta me emme saa muuta kuin "vasikkatilin". Siksi teemme kaikkemme niiden eteen, hän summaa.