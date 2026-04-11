Hylättyjä tai karanneita lemmikkikaneja päätyy luontoon joka vuosi. Mutta mistä erottaa lemmikin ja villin citykanin toisistaan?
Puistoissa ja luontokaistaleilla loikkii etenkin pääkaupunkiseudulla monenvärisiä kaneja.
Ne alkavat lisääntyä huhtikuussa, ja myöhemmin keväällä ja kesällä luonnosta löytyy kaninpoikasia.
Moni miettii, ovatko ne kaikki citykaneja vai voiko joukossa olla myös karanneita tai ulos hylättyjä lemmikkejä, jotka tulisi toimittaa löytöeläintalolle.
Väritys ei kerro kaikkea
Luonnossa elävät kaniyhdyskunnat muuttuvat luonnonvalinnan seurauksena vähitellen ruskeanharmaiksi, sillä se on kanille paras suojaväri petoja vastaan, Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry kertoo tiedotteessaan.
Muutos vie kuitenkin noin kymmenen sukupolvea. Senkin jälkeen yhdyskunnissa voi hyvin olla mustia, täplikkäitä tai jopa valkoisia yksilöitä. Näin on etenkin silloin, jos luontoon hylätään jatkuvasti uusia leikkaamattomia lemmikkikaneja, jotka tuovat yhdyskuntiin uusia geenejä.
Pelkän värityksen perusteella ei siis voi päätellä, onko kyseessä lemmikkikani vai citykani.