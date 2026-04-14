Etelä-Savon nimikkosaimaannorppa Hilima on saanut kaksoskuutit, kertoo Etelä-Savon maakuntaliitto.

Emo ja kuutit näyttävät voivat hyvin. Hilima imettää tuplakuuttejaan rannalla, kun jäät sulivat Saimaasta poikkeuksellisen aikaisin tänä keväänä. Hilima asuu Pihlajavedellä, ja sen elämää seurataan osana uhanalaisen saimaannorpan suojeluun ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.

Kaksoskuuttien olemassaolo varmistui Itä-Suomen yliopiston havainnointien yhteydessä. Kaksosraskaudet ovat saimaannorpilla erittäin harvinaisia.

Useimmiten toinen kuuteista menehtyy jo varhaisessa vaiheessa. Tässä tapauksessa molemmat poikaset ovat selvinneet hengissä, mikä tekee havainnosta poikkeuksellisen.

– Kaksoskuutit olivat todella iloinen yllätys. Saimaannorppa on tärkeä meille Saimaan alueen ihmisille, mutta yhtä lailla kaikille suomalaisille. Saimaannorpan elinehdoista päätämme me ihmiset ja maakuntanorpan nimeämällä me omalta osaltamme tuomme norppaa esille, onhan se ainoa kotoperäinen suomalainen nisäkäs, edustaa suomalaisuutta ja Saimaan lajiston erikoisuutta ja on edelleen erittäin uhanalainen, toteaa maakuntajohtaja Heini Utunen tiedotteessa.

Vaikka saimaannorppakanta on kasvanut, laji on edelleen erittäin uhanalainen.

– Havaitsimme saimaannorpan kaksossynnytyksiä olevan keskimäärin yksi vajaata 250 synnytystä kohden. Kyseessä on siis erittäin poikkeuksellinen tapahtuma. Jokainen elossa säilynyt kuutti on saimaannorpan tulevaisuuden kannalta tärkeä, ja tuplakuuttien selviytyminen on iso onnistuminen, iloitsee luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakoski Metsähallituksen Luontopalveluista.