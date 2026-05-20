Vakavan väkivaltarikoksen valmistelusta epäilty romanivaikuttaja Vartti Isberg pysyy vangittuna.

Vartti Isberg yritti päästä tutkintavankeudesta vapaaksi maanantaina, mutta Helsingin käräjäoikeus päätti pitää hänet edelleen vangittuna todennäköisin syin epäiltynä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

MTV Uutisten tietojen mukaan poliisi epäilee myös muita henkilöitä osallisuudesta samaan rikokseen.

– Tarkemmin en voi tätä avata, koska esitutkintatoimet ovat kesken, tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen sanoo MTV Uutisille.

Rikoslain mukaan törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta tuomitaan henkilö, joka valmistelee tappoa, murhaa, surmaa tai törkeää pahoinpitelyä.

Rangaistavaa on muun muassa sopia toisen kanssa rikoksesta, laatia yksityiskohtainen suunnitelma tai hankkia aseen kaltaisia välineitä rikoksen toteuttamiseksi.

Helmikuussa ensimmäinen tilanne

Isbergiin kohdistuvan epäillyn rikoksen tapahtuma-aika Helsingissä on tämän vuoden helmikuun ensimmäisen päivän ja huhtikuun lopun välinen ajanjakso. Isberg otettiin kiinni huhtikuun lopussa.

– Helmikuun alussa on ollut ensimmäisen kerran tilanne, joka jollain tavalla on eskaloitunut ja sen jälkeen on ollut muita tapahtumia. Tekoaika voi tutkinnan aikana vielä tarkentua, Lehtonen sanoo.

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että Isbergin aiottu kohde oli urheilun entinen maailmanmestari, jonka nykyinen puoliso on Isbergin ex-kumppani.

Tapahtumiin liittyy Isbergin ja ex-huippu-urheilijan välinen selkkaus hotelli Kämpissä Helsingin keskustassa.