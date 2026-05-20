Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Israel rajoittaa edelleen avun pääsyä Gazaan.
Israel on jatkanut iskuja Gazaan lokakuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Aselevon aikana Israel on ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan surmannut yli 800 palestiinalaista. Yli 2 000 on haavoittunut.
Human Rights Watchin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama rauhanneuvosto, joka vahtii rauhantoimia Gazassa, ei ole vienyt Gazaan missään vaiheessa YK:n määrittämää riittävää määrää apua.
Gazaan on yritetty toimittaa apua monilla tavoilla. Israel pysäytti tiistaina avustuslaivojen etenemisen kohti Gazaa. Video näyttää, että Israelin asevoimat ampuivat jonkilaisilla panoksilla kohti Gazaa purjehtivaa avustuslaivuetta.
Global Sumud Flotilla -järjestön videon julkaisi uutistoimisto Reuters.
Laivueen edustajat kertoivat tiistaina, että Israelin joukot olivat pysäyttäneet 47 alusta Välimerellä, ja neljä alusta purjehti edelleen kohti Gazaa.
Israelin ulkoministeriö kertoi maanantaina X:ssä, ettei se "salli Gazan laillisen merisaarron rikkomista". Laivueen kyydissä oli myös kolme suomalaista, jotka on otettu kiinni, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta.