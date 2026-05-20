Menestysluotsi Kari Jalonen on SM-liigan tuoreen mestarin Tampereen Tapparan uusi päävalmentaja kaksivuotisella sopimuksella. Tappara tiedotti asiasta hetki sitten.

Jalonen korvaa pestissä Ruotsin maajoukkueen päävalmentajaksi siirtyvän Rikard Grönborgin, joka ehti olla Tapparassa kolmen kauden ajan.

Huiman pelaajauransa lisäksi Jalonen, 66, on yksi Suomen jääkiekkohistorian menestyneimpiä valmentajia. Hän on luotsannut Kärpät kolmesti ja HIFK:n kerran SM-kultaan.

Palkintokaapista löytyy myös kaksi Sveitsin mestaruutta. Maajoukkuepuolella Jalosella on MM-hopea Leijonien penkin takaa ja MM-pronssi Tshekin päävalmentajana. Lisäksi hänellä on kolme Suomen mestaruutta apukäskijänä TPS:stä.

Jalonen on mielissään paluusta Suomeen ja SM-liigaan. Haaste Tampereella sykähdyttää.

– Tappara on ollut edelläkävijä monilla vuosikymmenillä, Jalonen totesi lehdistötilaisuudessa.

Jalonen tunnusti, ettei ole seurannut SM-liigaa ja sen pelillisiä trendejä tarkasti viime vuosina. Seuraavaksi onkin edessä peleihin tutustumista valmennustiimin kanssa, minkä jälkeen hän luo tarkemman pelisysteemin Tapparalle.

– Se on selvää, että tulemme pelaamaan aggressiivisesti molemmissa päissä.

Aki Näykki ja Ville Nieminen jatkavat Tapparan valmennustiimissä. Uusina Tappara-valmentajina Jalosen apulaisiin liittyvät pelaajana kirvesrinnoissa seuralegendaksi noussut , ja .