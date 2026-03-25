SM-liigan kirkkaimpiin hyökkäyspään tähtiin lukeutuva Santeri Huovila kävi pelaamaassa JYPin nuorten SM-liigan pudotuspelisarjassa Kiekko-Espoota vastaan.
SM-liigan runkosarjassa yli piste per -peli tahdissa tällä kaudella pelannut (33 ottelua, 42 pistettä) ja jo viime kaudella suurin parrasvaloihin noussut JYP-hyökkääjä Santeri Huovila ei päättänyt kauttaan muun liigajoukkueen tapaan maaantaina tappiolliseen pudotuspelisarjaan Pelicansia vastaan.
21-vuotiaalla Huovilalla riitti vielä virtaa tiistaina käydä pelaamassa JYPin nuorten SM-liigajoukkueen pudotuspelisarjan ottelun Kiekko-Espoota vastaan. Ottelu oli nuorissa Huovilan kauden ainoa ja ensimmäinen.
JYPin U20-joukkue pelasi sarjassa katkaisupeliä, kun otteluvoitot ennen illan kamppailua olivat tasan 2–2.
Huovila pääsi ottelussa odotetusti tehoille ja oli syöttämässä molempia JYPin maaleja, mutta Kiekko-Espoo oli kuitenkin parempi maalein 3–2 ja paineli välieriin otteluvoitoin 3–2.
Kiekko-Espoo kohtaa U20-välierissä Tapparan. Toisessa välieräsarjassa pelaavat Ilves–HPK.