MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen ihmetteli KooKoon yksittäistä peluutusvalintaa neljännen välieräottelun loppuhetkillä perjantaina.

0–2-tappiolla ollut KooKoo otti maalivahdin pois Kisapuistossa noin kolme minuuttia ennen ottelun loppua ja haki tasoitusta kuudella kenttäpelaajalla.

Koko pudotuspelikevään puolustajien pistepörssiä tehopistein 3+7=10 johtava Jimi Suomi ei kuitenkaan ollut jäällä, kun kouvolalaiset metsästivät avausmaalia.

MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen ihmetteli johtavan puolustajan puuttumista kovin.

– Erikoinen peluutus, täytyy sanoa. Miksi Jimi Suomi ei ollut kentällä, kun oltiin ilman maalivahtia ja yritettiin tehdä maalia, Kukkonen painotti.

Lopulta SaiPa iski kiekon tyhjiin ja otti 3–0-voiton.

MTV Urheilun studio perkasi KooKoon ja SaiPan johtavien pelaajien eroavaisuuksia. SaiPan kärkinimet ovat tällä hetkellä paljon terävämpiä.