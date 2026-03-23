Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen piti poikkeuksellisen puolustuspuheenvuoron JYPille ja sen päävalmentajalle Petri Matikaiselle Pelicansin pudotettua JYPin voitoin 3–0.

Runkosarjassa kuudenneksi yltäneen JYPin kausi päättyi maanantaina jättipettymykseen, kun Pelicans marssi pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon puhtaasti otteluvoitoin 3–0.

JYPin päävalmentaja Petri Matikainen ei hakenut ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa tekosyitä joukkueensa pettymykselle, vaan pikemminkin otti katkeran tappion opinpaikkana.

Tämä sai Pelicansin päävalmentajan Sami Kapasen tarttumaan mikrofoniin ja pitämään puolustuspuheenvuoron JYPille ja Matikaiselle.

– Haluan ensinäkin sanoa sen, että JYP on ollut loistava tällä kaudella. Mutta tässä on kollega, joka ei tällä hetkelläkään puolustaudu millään tavalla. Heiltä puuttui ottelusarjan aikana Sami Vatanen ja Teemu Eronen peräpäästä. Heillä on (Leevi) Tukiainen loukkaantuneena, joka tänään oli irtovaihdoilla tuossa pelaamassa. Eihän se voi olla vaikuttamatta hyvänkään joukkueeseen, että kolme tuollaista pelaajaa on puuttunut, Kapanen listaa.

– (Eetu) Peltola taisi pelata kaksi peliä rikkonaisena. Pitää ymmärtää, että hyvätasoinen joukkuekin kärsii, jos on kärkipäästä noin paljon poissaoloja.

Matikainen korosti omassa puheenvuorossaan, että hän on tullut JYPin peräsimeen kääntämään edellisvuodet alhojen mailla vaeltaneen joukkueen kurssia. Kapanen korostaa, että JYP on prosessissaan jälleen hyvällä tiellä.

– Jyväskylässä tulevaisuus näyttää tällä hetkellä hyvälle. Ei pidä laittaa sitä kautta joukkuetta teloitusseinän eteen, Kapanen sanoo.

Kapasen puheenvuoron Matikainen otti lämpimästi vastaan.

– Kiitos Sami!

