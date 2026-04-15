Tappara ja Ilves kohtaavat kolmatta kertaa SM-liigan pudotuspeleissä viimeisen kymmenen vuoden aikana. MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan lähtötilanne on nyt aivan erilainen kuin kahdella edelliskerralla.
2017 ja 2025. Siinä ovat edelliset keväät, kun Tampereen herruudesta on mitelty SM-liigan pudotuspeleissä.
Yhdeksän vuotta sitten lähtötilanne puolivälieräsarjaan oli se, että puolustava mestari ja runkosarjan voittaja Tappara oli iso ennakkosuosikki. Runkosarjassa 10. sijalle tullut Ilves vei kuitenkin kirvesrinnat syviin vesiin, ja Tappara voitti vasta seitsemännessä pelissä. Lopulta se eteni mestariksi saakka.
Viime kevään puolivälierissä tarina oli toinen. Tukkoisen kauden pelannut Tappara oli pelkkä suupala runkosarjassa toiseksi tulleelle Ilvekselle. Sarja 4–0 petopaidoille, mutta Ilves putosi välierissä KalPalle.
Nyt Ilves on kaatanut kahden edelliskevään mörkönsä KalPan voitoin 4–2. Tapparalla on alla 4–1-sarjavoitto HPK:sta.