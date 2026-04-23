– Ilveksellä on nyt kova imu päällä. Heillä ei ole aivan sitä viimeistä onnistumista (finaalipaikkaa) tullut, ja Tapparalla on taas pitkä menestymisen jakso. Se saattaa olla yksi syy, asiantuntija Karri Kivi spekuloi Liigaviikossa.

Tappara on jäänyt selvästi kahden edellisen pelaamansa välieräsarjan (HIFK 2023 ja KalPa 2024) lukemista. Lisäksi Ilves on kasvattanut keskiarvoaan noin 2 000 katsojalla runkosarjasta, ja sen kotiavaus välierissä veti halliin lähes 12 000 katsojaa.

– Ei tätä nyt ainakaan onnistumisena voi Tapparan puolelta pitää, MTV Urheilun toimittaja Ossi Karvonen totesi Liigaviikossa.

Tapparasta kova luku pöytään – "Ei tätä nyt ainakaan onnistumisena voi pitää"

– Mielestäni viime vuosina on korostunut myös tämä, ettei kumpikaan (kummankaan kannattajat) mene toisen hallitsemiin peleihin. He eivät halua ostaa sitä lippua, ja jos saavat vapaalipun, niin eivät missään nimessä osta edes tikkaria, ettei vastustajaseuralle tule ylimääräistä rahaa, Kivi jatkoi hymyillen.

– Voin joukkueen puolesta luvata sen, että me tullaan laittamaan kaikki tuohon peliin ja toivon, että te fanit ootte samalla sivulla siinä, puolustaja Joni Tuulola totesi Tapparalle voitokkaan 3. ottelun alla.