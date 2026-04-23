Tapparan nihkeät yleisömäärät tämän kevään pudotuspeleissä nousivat puheeksi myös Liigaviikossa torstaina.
Tapparan kotiotteluiden yleisökeskiarvo oli runkosarjassa 8 039. Pudotuspeleissä korotusta tähän on tullut vain 60 katsojan verran. Lukema on siis 8 099 ennen lauantaina pelattavaa 5. välierää paikallisvastustaja Ilvestä vastaan.
Runkosarjalukua saattavat vääristää jaetut ilmaisliput, mutta kaikesta huolimatta pudotuspelien heikohko suosio Nokia Arenan oranssisinisellä puolella on ihmetyttänyt.
– Ei tätä nyt ainakaan onnistumisena voi Tapparan puolelta pitää, MTV Urheilun toimittaja Ossi Karvonen totesi Liigaviikossa.
Tappara on jäänyt selvästi kahden edellisen pelaamansa välieräsarjan (HIFK 2023 ja KalPa 2024) lukemista. Lisäksi Ilves on kasvattanut keskiarvoaan noin 2 000 katsojalla runkosarjasta, ja sen kotiavaus välierissä veti halliin lähes 12 000 katsojaa.
Paikallisvastustajia vertaillaan tiiviisti jokaisella osa-alueella.
– Ilveksellä on nyt kova imu päällä. Heillä ei ole aivan sitä viimeistä onnistumista (finaalipaikkaa) tullut, ja Tapparalla on taas pitkä menestymisen jakso. Se saattaa olla yksi syy, asiantuntija Karri Kivi spekuloi Liigaviikossa.