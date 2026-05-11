Olli Jokinen toivoo KooKoon juhlivan tänään Suomen mestaruutta.
MTV:n liveseuranta kuudennesta SM-liigafinaalista
KooKoolla on tänään maanantaina mahdollisuus klaarata kotiin seurahistorian ensimmäinen Suomen mestaruus. Kouvolalaisseura johtaa Tapparaa jääkiekon SM-liigan finaalisarjassa voitoin 3–2.
HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen sekä uskoo että toivoo, että kouvolalaisjuhlat myös nähdään.
– Kyllä minä jollain tapaa uskon, että KooKoo laittaa tänään poikki. Se on ollut erittäin pirteä koko kevään ja kauden, "OJ" sanoi Mika Saukkosen haastattelussa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.
– Pitää kuitenkin taas muistaa se, että Tappara ei ole ikinä ulkona ennen kuin se viimeinen summeri soi.
Tamperelainen Tappara on osoittanut monina kausina kovuutensa tiukimmilla kevään hetkillä. Pyttyjä on tullut solkenaan. Yksistään 2020-luvulla kirvesrinnat ovat voittaneet Suomen mestaruudet 2022, 2023 ja 2024.
KooKoo pelaa ylipäätään historiansa ensimmäisiä liigafinaaleja.
– Varmasti tulee tiukka peli, mutta toivotaan, että Kouvola hoitaa. Mutta paras voittakoon, Jokinen päätti.
Kuudes finaali käynnistyy Kouvolassa tänään kello 18.30.
Olli Jokinen toimii jääkiekon MM-kisoissa MTV Urheilun asiantuntijana. Hän kommentoi ylälaidan videolla myös Leijonien tilannetta arvoturnauksen alla.