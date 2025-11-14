Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tyrmännyt tiedotteessaan ehdotettuun sarjajärjestelmämuutokseen liittyviä SM-liigan puheenjohtajan Jyrki Sepän puheita.

KKV on selvittänyt jääkiekon SM-liigan järjestämiseen liittyviä menettelyjä kesästä 2024 lähtien. Selvitykset ovat vielä kesken, mutta KKV on seurannut myös ehdotetun sarjajärjestelmäuudistuksen etenemistä, johon on tarkoitus saada ratkaisu SM-liigan yhtiökokouksessa kahden viikon päästä.

Perjantaina KKV reagoi torstaina julkaistuun uutiseen.

– Julkisuudessa on ollut esillä väite, että KKV olisi hyväksynyt ehdotetun sarjajärjestelmäuudistuksen, jossa muun muassa muutettaisiin SM-liigan karsintajärjestelmää. Viraston suorittama kilpailuvalvonta on kuitenkin luonteeltaan jälkikäteistä, eikä virastolla ole toimivaltaa hyväksyä menettelyitä etukäteen, sen tiedotteessa todettiin.

– Virastolla ei ole myöskään toimivaltaa suoraan määrätä, miten jääkiekkoa tulee Suomessa pelata tai jääkiekon sarjatoiminta järjestää. Viraston tutkinta keskittyy siihen, etteivät SM-liigan järjestämistavat tarpeettomasti rajoita edellytyksiä taloudelliselle kilpailulle jääkiekkoilun parissa.