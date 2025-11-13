MTV Urheilun Liigaviikossa otettiin torstaina ennakkokatsaus siihen, miltä kabineteissa suosiota kasvattanut 12+10-sarjamalli voisi näyttää.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
MTV Urheilun tietojen mukaan jääkiekon SM-liigalla on torstai-iltana suunnitelmien mukainen osakaskokous. Siellä keskustellaan luonnollisesti myös Suomi-kiekon kuumimmasta puheenaiheesta, tulevasta sarjajärjestelmästä.
Viime viikkoina on ollut vahvimmin esille 14+10 joukkueen sarjamalli. Radikaalimmin sarjaportaita muuttava 12+10-malli on kuitenkin MTV Urheilun tietojen mukaan saanut lisää kannatusta viime aikoina, eikä ole poissuljettua, että se menisi läpi, kun asiasta odotetaan lopullista päätöstä kahden viikon kuluttua. Sport ja Kiekko-Espoo ovat puhuneet julkisestikin 12+10-mallin puolesta.