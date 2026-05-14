Elisan mukaan MTV kieltäytyi viime hetken tarjouksesta ennen jääkiekon MM-kisoja. MTV:n mukaan Elisalla itsellään on ollut kuukausia aikaa reagoida.

Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeliverkossa ja Elisa Viihteessä MM-jääkiekon yli.

Asian toi tänään julkisuuteen Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala, joka kertoi asiasta muun muassa STT:lle.

Nahkala kertoo Ilta-Sanomille yhtiön saaneen torstaiaamuna kieltävän vastauksen ehdotukseen.

– Ehdotuksemme oli, että sopimusneuvotteluita käytäisiin ilman, että se vaikuttaisi katsojiin, hän kertoi lehdelle.

MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppäsen mukaan Elisan puheet tuoreesta kieltäytymisestä ei vastaa sitä, miten pitkään sopimuksesta on neuvoteltu ja miten hitaasti ne ovat edenneet.

– Julkisuudessa syntynyt kuva antaa tilanteesta hyvin yksipuolisen käsityksen ja että kyse olisi vain siitä, ettei MTV haluaisi näyttää MM-kisoja tai löytää ratkaisua. Tämä ei pidä paikkansa, Leppänen vastaa.

– Olemme pettyneitä siihen, miten hitaasti ja passiivisesti Elisa on neuvotteluita edistänyt. Olemme antaneet Elisalle ratkaisuehdotuksia ja jopa uuden sopimusmallin jo alkuvuodesta.