Janne Laukkasen palkkaaminen HIFK:n uudeksi urheilujohtajaksi sai kiitosta MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa.

HIFK tiedotti odotetun uutisen alkuviikosta. Entinen NHL-ammattilainen ottaa pitkällä kokemuksella vastaan pestin, josta Janne Pesonen sai lähteä vain puolentoista vuoden jälkeen.

Laukkanen on tehnyt viimeiset kymmenen vuotta menestyksekästä työtä Lahden Pelicansin urheilujohtajana. Sitä ennen hän toimi HPK:n pelaajakoordinaattorina.

– On kovimpia ammattilaisia urheilujohtamisessa, kehuu MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

Kivi uskoo, että rauhallinen Laukkanen on oikea mies ottamaan paikkansa, jonka hoitamiseen on osallistunut yksi ja toinen HIFK:n johtotason hahmo.

– Mielestäni IFK:n probleema on ollut se, että on liian paljon sopankeittäjiä. Liian monelta kysytään, mitä mieltä (he ovat). Silloin ei tule maksimit irti.

Studioisäntä Teemu Niikko koki myös, että kerrankin HIFK tuntuu tehneen järkevän ja hyvän ratkaisun nimityksissään.

– Hankkii tähän huipputärkeään rooliin kokeneen ammattimiehen, jolta löytyy vahvoja näyttöjä aiemmin, Niikko sanoo.

Millaiset edellytykset Laukkasella on vaikuttaa menestykseen HIFK:ssa? Tästä ja muista kuumista puheenaiheista lisää Liigaviikon tuoreessa jaksossa, jonka voit katsoa maksutta MTV Katsomosta.